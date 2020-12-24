Чебоксары, , 15:24 — REGNUM Глава Чувашии Олег Николаев выступает против «заморозки» тарифов на коммунальные услуги, потому что это приведёт «к усугублению ситуации» из-за сильной изношенности сетей. Разговоры об этом, ранее поднимавшиеся его коллегами из «Справедливой России», он считает популистскими и «играть на этой теме» не собирается, так как с его стороны это будет «преступлением». Об этом он заявил на пресс-конференции сегодня, 24 декабря, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM.

Глава Чувашии Олег Николаев Cap.ru

Читайте также: «Заморозить» тарифы предложили в Чувашии

Отвечая на вопрос о том, планируется ли «заморозить» тарифы на ЖКУ, как ранее предлагали чувашские депутаты-справороссы (Олег Николаев является членом партии «Справедливая Россия»), глава Чувашии признался, что это «очень сложная история», потому что она может привести к ухудшению ситуации, а саму идею назвал «популистской». Но не во всех регионах считают эту идею таковой: в частности, в соседней Ульяновской области на 2021 год заморозили тарифы на тепло, газ, воду и вывоз отходов.

Подробнее: В Ульяновской области «заморозили» тарифы на 2021 год

Отвечая на вопрос о тарифах, глава Чувашии отметил, что в республике очередной рост тарифов произойдёт с 1 июля 2021 года, «в среднем» цены вырастут на 3,4%. Тарифы на сбор и вывоз мусора в республике на 2020 год «заморожены».

"Тарифы основаны на каких-то затратах, и не всегда эти функции по предоставлению услуг, которые имеют свою цену, занимаются предприятия, которые принадлежат Чувашской Республике или муниципалитетам. Очевидно, что тот, кто «заморозит», должен за это платить. И бюджет, если можно так выразиться, не бескрайний, у него есть границы и возможности.

Мы, конечно, можем сказать, но при этом не исполнить. И тогда будет ещё хуже. Поэтому проще сказать, что такой возможности и прав «заморозить» все тарифы у нас нет. И поэтому говорить о каких-то популистских идеях мы не будем», — сказал Олег Николаев.

Глава республики также подчеркнул, что сейчас идёт работа над формированием «чёткой программы инвестиций, модернизации всех систем снабжения», чтобы были «понятные тарифы на долгий период».

«Мы с вами можем, «заморозив» тарифы, также «заморозить» возможность развития самих коммунальных систем. Каждый день ко мне приходят сводки и в них десятки прорывов холодной, горячей воды, отключений электроэнергии. Это происходит, потому что сети изношены. Изношены очень и очень серьёзно. И «замораживание» тарифов будет вести к усугублению ситуации. Возможно, сегодня получим облегчение, но получим взрыв через год, через два. Понимая это, думаю, что будет преступлением с моей стороны лично играть на этой теме», — отметил руководитель региона.

И добавил, что лучше «в рамках возможных посильных увеличений» устанавливать долгосрочные тарифы, но при этом проводить «глобальную реконструкцию всех сетей и обеспечить надёжность их функционирования».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году члены фракции «Справедливая Россия» в Госсовете Чувашии Игорь Моляков (ныне депутат Госдумы) и Сергей Семенов обратились в адрес правительства с предложением «заморозить» в Чувашии тарифы на электричество, теплоснабжение, горячую и холодную воду, водоотведение и газоснабжение. Парламентарии высказали мнение, что в Чувашии тарифы и нормативы потребления «завышены или необоснованны», «население переплачивает огромные суммы за коммунальные ресурсы», оценив ситуацию как «экономический геноцид населения». Депутаты предложили оптимизировать всю систему ЖКХ в части формирования тарифов, предоставления, потребления и оплаты коммунальных ресурсов.