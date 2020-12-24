Чебоксары, 24 декабря 2020, 15:24 — REGNUM Глава Чувашии Олег Николаев выступает против «заморозки» тарифов на коммунальные услуги, потому что это приведёт «к усугублению ситуации» из-за сильной изношенности сетей. Разговоры об этом, ранее поднимавшиеся его коллегами из «Справедливой России», он считает популистскими и «играть на этой теме» не собирается, так как с его стороны это будет «преступлением». Об этом он заявил на пресс-конференции сегодня, 24 декабря, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM.
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Отвечая на вопрос о том, планируется ли «заморозить» тарифы на ЖКУ, как ранее предлагали чувашские депутаты-справороссы (Олег Николаев является членом партии «Справедливая Россия»), глава Чувашии признался, что это «очень сложная история», потому что она может привести к ухудшению ситуации, а саму идею назвал «популистской». Но не во всех регионах считают эту идею таковой: в частности, в соседней Ульяновской области на 2021 год заморозили тарифы на тепло, газ, воду и вывоз отходов.
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Отвечая на вопрос о тарифах, глава Чувашии отметил, что в республике очередной рост тарифов произойдёт с 1 июля 2021 года, «в среднем» цены вырастут на 3,4%. Тарифы на сбор и вывоз мусора в республике на 2020 год «заморожены».
Глава республики также подчеркнул, что сейчас идёт работа над формированием «чёткой программы инвестиций, модернизации всех систем снабжения», чтобы были «понятные тарифы на долгий период».
И добавил, что лучше «в рамках возможных посильных увеличений» устанавливать долгосрочные тарифы, но при этом проводить «глобальную реконструкцию всех сетей и обеспечить надёжность их функционирования».
Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году члены фракции «Справедливая Россия» в Госсовете Чувашии Игорь Моляков (ныне депутат Госдумы) и Сергей Семенов обратились в адрес правительства с предложением «заморозить» в Чувашии тарифы на электричество, теплоснабжение, горячую и холодную воду, водоотведение и газоснабжение. Парламентарии высказали мнение, что в Чувашии тарифы и нормативы потребления «завышены или необоснованны», «население переплачивает огромные суммы за коммунальные ресурсы», оценив ситуацию как «экономический геноцид населения». Депутаты предложили оптимизировать всю систему ЖКХ в части формирования тарифов, предоставления, потребления и оплаты коммунальных ресурсов.