Москва, , 15:23 — REGNUM Для того, чтобы обновить экономическую модель РФ и найти внутренние источники роста, власти страны должны изменить неоптимальную структуру бюджетных расходов и нарастить прямой объем государственных инвестиций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 декабря заявила руководитель Департамента общественных финансов Финансового университета Светлана Солянникова. Так она прокомментировала соответствующее высказывание первого заместителя председателя правительства РФ Андрей Белоусова.

«Международный и российский опыт показывают, что экономический рост невозможен без изменения политики государственных расходов и государственных инвестиций, — сказала Солянникова. — А лидерство в мире принадлежит странам с высоким объемом государственных инвестиций. Причем если мы возьмем динамику 2014−2015 годов, то увидим, что лидируют страны с высоким объемом государственных инвестиций и расходов на НИОКР. Причем не гражданского, а военного назначения. Именно они дают наибольший мультиплицирующий эффект для экономического роста. Во всем мире признано, что инвестиции в оборонно-промышленный комплекс очень часто позволяют выйти на новую траекторию и обеспечить устойчивые темпы экономического роста».

Солянникова подчеркнула, что новые источники экономического роста прежде всего определяются объемом государственного вмешательства в экономику. И объемом не только прямых бюджетных расходов, но и налоговых расходов.

«Это первое, что должно измениться и что должно быть признано в Российской Федерации. Речь должна идти именно об оптимизации структуры расходов и федерального и регионального бюджетов, — пояснила экономист. — И о признании того, что наша структура государственных расходов неоптимальная. Более 70% расходов федерального бюджета связано с выполнением расходов нормативно-правовых обязательств. То есть расходов социального характера. И плюс обслуживание госдолга. Фактически мы проедаем деньги, и государство не становится драйвером роста. Оно просто позволяет поддерживать нормальный уровень жизни основной массы населения».

Напомним, как сообщалось ранее, Белоусов заявил, что России в ближайшие несколько лет нужно обновить модель экономики и изыскать новые источники роста.

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