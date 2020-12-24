Калуга, , 15:21 — REGNUM В Калуге 24 декабря на заседании сессии Законодательного Собрания области депутатами были внесены изменения в бюджет 2020 года. Доходы в 2020 году увеличены на 8 млрд 790 млн рублей, расходы — на 14 млрд 768 млн рублей. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного парламента.

На заседании Zskaluga.ru

Существенное увеличение расходов в связи с пандемией пришлось на сферу здравоохранения. В частности на оснащение коечного фонда медицинских организаций расходы увеличены на 485 млн рублей. На 1 млрд 127 млн рублей увеличены расходы на осуществление выплат стимулирующего характера медработникам и выплаты им компенсаций за неиспользованные отпуска. На финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией перераспределение средств в сторону увеличения составило 1 млрд 102 млн рублей. На укрепление материально-технической базы медицинских учреждений, оснащение ФАПов, приобретение вакцин и лекарственных препаратов сумма бюджетных средств выросла на 988 млн рублей.

Среди прочих, депутаты также приняли закон об утверждении дополнительного соглашения о предоставлении Калужской области из федеральной казны бюджетных кредитов. Реструктуризация бюджетных кредитов, которая стартовала в 2017 году, продлена до 2029 года. На 2020 год калужский регион был освобожден от уплаты части долга. Высвободившиеся 2 млрд 659 млн рублей, пошли в том числе на борьбу с COVID-19.

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