Москва, , 15:17 — REGNUM В ноябре 2020 года российские автолюбители купили в кредит 88,5 тыс. новых и подержанных автомобилей. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Таким образом, продажи в кредит в прошлом месяце выросли на 19,1% по сравнению с ноябрём прошлого года. Однако, если сравнивать этот результат с результатами октября нынешнего года (89,6 тыс. шт.), то можно отметить снижение выдачи автокредитов на 1,2%.

В свою очередь, аналитики агентства «Автостат» отметили, что в ноябре падение рынка автокредитования новых легковых машин составило 4,1% к ноябрю прошлого года, а выдача автокредитов к октябрю 2020 года снизилась на 14,8%. Аналитики в своих отчётах использовали базу регистраций в ГИБДД, в которую не входят автомобили силовых ведомств, дипломатических служб и машины, купленные в кредит на территории Крыма.

Напомним, в октябре текущего года заёмщики остановили платежи по автокредитам на сумму 638 млн рублей. Также отмечается, что объём ранней просроченной задолженности в ноябре вырос на 10,6% по сравнению с октябрём.

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