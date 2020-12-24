Душанбе, , 15:02 — REGNUM В сентябре 2020 года внешний государственный долг Таджикистана достиг почти 40% от валового внутреннего продукта (ВВП). Это следует из отчета Всемирного банка «Замедление экономики на фоне пандемии».

В конце 2019 года долг республики составлял 36,6% от ВВП. Внешние заимствования понадобились для компенсации дефицита бюджета, вызванного последствиями пандемии коронавируса.

В частности, экстренная помощь в виде грантов и кредитов в размере $189,5 млн предоставлена Международным валютным фондом (МВФ), $102,5 млн — Азиатским банком развития (АБР), $50 млн — Евразийским фондом стабилизации и развития.

Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозу Всемирного банка, ВВП Таджикистана в 2020 году вырастет на 2,2%, в 2021 году — на 3,5%, в 2022 году — на 5,5%. Прогнозируется также рост бедности.

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