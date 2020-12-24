Киев, , 14:57 — REGNUM Украина с начала текущего маркетингового года (июль 2020 — июнь 2021) по состоянию на 23 декабря экспортировала 24,75 млн тонн зерна, сообщила 24 декабря пресс-служба министерства экономики страны.

Отмечается, что нынешний показатель существенно меньше — на 4,7 млн тонн зерна, или на 16% — чем на аналогичную дату прошлого года.

В частности, конкретизирует министерство, пшеницы отправлено на экспорт 12,29 млн тонн (-2,1 млн тонн по сравнению с прошлогодним показателем), ржи — 1,7 млн тонн (-3,3 млн тонн), кукурузы — 8,33 млн тонн (-2,6 млн тонн).

Экспорт украинской муки «просел» еще больше и отстает от прошлогоднего показателя более чем в два раза — отправлено на экспорт 74 тыс. тонн муки, что на 107 тыс. тонн меньше, чем на аналогичную дату прошлого года.

ИА REGNUM напоминает, что экспорт зерновых является одним из ключевых источников дохода для Украины и для поступления валюты в страну. Уменьшение поставок зерновых сразу же скажется на экономических показателях страны.

В прошлом маркетинговом году Украина установила новый рекорд экспорта, поставив на внешние рынки 57,2 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, а также муки.

В середине декабря в правительстве заявили, что Украина в нынешнем году собрала самый низкий урожай за последние несколько лет.