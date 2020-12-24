Чебоксары, , 14:51 — REGNUM В преддверии Нового года в Чувашии пересчитали стоимость набора продуктов для приготовления чувашского национального блюда хуплу — закрытого пирога с мясом и картошкой. Расходы на его приготовление выросли за год на 2,5%, сообщили ИА REGNUM в Чувашстате.

Для приготовления пирога требуются свинина, картофель, лук, мука, молоко, яйца, растительное масло и сахар. В ведомстве отмечают, что по сравнению с 2019 годом подорожал весь перечень используемых продуктов, кроме свинины, — самого дорогостоящего ингредиента, благодаря чему наблюдается «незначительное увеличение стоимости блюда».

Статистики подсчитали, что для приготовления хуплу на восьмерых гостей нужно потратить на закупку продуктов 201,5 рубля, в то время как в 2019 году он обошёлся в 196,6 рубля. То есть за год траты на продукты для пирога выросли на 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным специалистов платформы «Такском», в 2020 году популярный в новогодние праздники салат оливье обойдётся жителям России на 7% дороже, чем в прошлом году. Так, на приобретение продуктов питания для приготовления блюда на семью из четырёх человек в этом году придётся потратить 355,6 рубля. А продукты питания для приготовления порции салата «Мимоза» на семью из четырёх человек в декабре 2020 года обойдутся в 289,75 рублей.