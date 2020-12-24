Подгорица, , 14:50 — REGNUM Министр экономического развития Черногории Яков Милатович заявил, что история национальной авиакомпании Montenegro Airlines сложна, и что эта компания, которая плохо управляется.

«Я думаю, что решение будет принято очень скоро, оно должно быть принято», — заключил Милатович.

Говоря об аэропортах Черногории, Милатович сказал, что наибольшее количество основных аэропортов в регионе было передано в концессию.

«Я думаю, что это хороший путь, но мы, как правительство, лучше проанализируем то, что было сделано до сих пор, и примем решение в связи с этим», — сказал Милатович и объявил решение по аэропортам на первый квартал следующего года.