Душанбе, , 14:47 — REGNUM Доля просроченных кредитов в Таджикистане за год выросла с 27% до 31% из-за пандемии коронавируса. Это следует из отчета Всемирного банка «Замедление экономики на фоне пандемии».

Во втором квартале депозитные вклады домохозяйств сократились на 6,2%, компаний — на 4,7%. Вместе с тем сокращение оказалось временным, так как к августу объем депозитных вкладов восстановил докризисный уровень.

Специалисты Всемирного банка считают, что смягчение карантинных мер повлияло на снижение процентной савки по кредитам с 24 до 18%. Это, в свою очередь, повлияло на рост кредитования на 8,8% в годовом выражении.

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