Сеул, , 14:49 — REGNUM К 2034 году в Южной Корее намерены вывести из эксплуатации 30 старых угольных электростанций, а 24 электростанции переоборудовать под СПГ. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

По их словам, данная мера предусмотрена девятым базовым планом регулирования спроса и предложения на электроэнергию с 2020 по 2034 гг.

В результате данной меры объём вырабатываемой электроэнергии угольными электростанциями сократится с 35,8 ГВт до 29 ГВт, а электростанций на возобновляемых источниках энергии, напротив, увеличится с 20,1 ГВт до 77,8 ГВт.

Согласно плану, в 2030 году доля возобновляемых источников энергии вырастет с нынешних 6,5% до 20%, а доля угольной энергетики сократится с нынешних 40% до 30%.