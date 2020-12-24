Киев, 24 декабря 2020, 14:38 — REGNUM Украинский оборонный госконцерн «Укроборонпром» могут ликвидировать летом 2021 г. Об этом заявил генеральный директор концерна Юрий Гусев, сообщила 23 декабря пресс-служба «Укроборонпрома».
По его словам, госконцерн намерены превратить в оборонный холдинг в форме акционерного общества.
Гусев добавил, что реформа будет полноценно реализована после принятия парламентом законопроекта №3822. Ликвидация «Укроборонпрома» может завершиться в конце июня 2021 года.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гусев заявил о том, что к концу 2020 года «Укроборонпром» полностью выполнит оборонный заказ.
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