Вашингтон, , 14:34 — REGNUM В 2021 году дилеры японского автопроизводителя Toyota в США прекратят продажи рамного внедорожника Land Cruiser 200. Об этом сообщается в письме Toyota Motor USA, написанного в ответ на запрос издания Road & Track.

В автокомпании подчеркнули, что заменять эти модели не будут.

«Toyota Land Cruiser была легендарным именем более 60 лет. Хотя продажи этого автомобиля в США будут прекращены после 2021 модельного года, мы по-прежнему привержены сегменту крупных внедорожников и продолжим изучать будущие продукты, отражающие богатую внедорожную историю Land Cruiser», — говорится в письме Toyota.

Производитель также призвал своих клиентов следить за будущими событиями в компании.

Уход модели с североамериканского рынка был предсказуем. Выпускаемый с 2007 года Land Cruiser 200 пережил два обновления, однако всё равно устарел в техническом и дизайнерском плане. Кроме того, машина пользуется небольшим спросом. В 2019 году в Соединённых Штатах было реализовано всего 3536 единиц «двухсоток».

Ранее компания Toyota анонсировала премьеру нового электрокроссовера, который будет собран на универсальной модульной платформе e-TNGA. Новинка будет продаваться исключительно на авторынках Европы. Отмечается, что «тележку» e-TNGA можно использовать для создания автомобилей со всевозможными типами приводов и двигателями различной мощности.

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