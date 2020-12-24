Подгорица, , 14:29 — REGNUM Министр экономического развития Черногории Яков Милатович видит одной из основных задач власти на ближайший год — возвращение туристов.

«Для нас крайне важно вернуть туристов в 2021 году», — сказал Милатович, выступая на черногорском телевидении, добавив, что цель на 2021 год — достичь уровня доходов в туризме около 60 процентов.

«Наша цель — вернуть туристов из региона», — сказал Милатович, добавив, что во время кризиса люди в основном едут в знакомые им страны.

«Я считаю, что Черногория — это место для всех», — отметил министр.