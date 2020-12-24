Москва, , 14:35 — REGNUM Продажа путешествий по России с кешбэком будет возобновлена, как ожидается, к марту 2021 года. Об этом заявила 24 декабря руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Воронцовский дворец. Алупка, Крым Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Она назвала процесс довольно сложным с учётом технологии кешбэка и предположила, что программу перезапустят в первом полугодии.

«Рассчитываем ближе к марту, чтобы туристы могли планировать весну, майские праздники, ранние бронирования на осень», — сказала Догузова в интервью ТАСС.

По словам руководителя Ростуризма, туристический кешбэк стал наиболее яркой и обсуждаемой мерой господдержки отрасли, давшей «большие социальные и экономические эффекты». Так, у туроператоров на 40% выросли продажи, а у агрегаторов в сфере путешествий рост составил до 20%.

Почти 300 тыс. российских граждан смогли благодаря программе дешевле отдохнуть либо отправиться в путешествие.

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