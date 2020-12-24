Грозный, , 14:21 — REGNUM Власти Чечни намерены создать в регионе рисовое производство. Старт его работе может быть дан уже до конца текущего года.

«Это первое массовое производство чеченского риса, который выращивается также на территории региона. Мы планируем его вывести на экспорт в другие страны», — приводит слова генерального директора АО «Корпорация развития Чеченской Республики» Селиты Гагаевой ИА «Чечня Сегодня».

Мощность нового предприятия составит до 40 тонн риса в сутки. По данным минсельхоза республики, ставку на рис решено сделать, так как он составляет большую долю ввозимых в Россию из-за рубежа злаковых сельхозкультур.

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