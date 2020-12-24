Москва, , 14:07 — REGNUM Принятие Росатомом новой стратегии развития стало одним из ключевых событий 2020 года в атомной отрасли. Об этом заявил начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев.

Новая стратегия подразумевает прежде всего универсальность использования атомных технологий, чтобы они помогали совершать прорывы или достижения в разных областях, связанных с атомной отраслью, пояснил аналитик.

«Речь идет и о медицине, и о композитных технологиях, и о редкоземельных металлах, и о переработке промышленных отходов и так далее. В этом смысле 2020-й год стал ключевым в понимании роли и Росатома, и в целом атомной отрасли как смежной с другими отраслями. Если раньше она была немного в стороне, особняком, ассоциируясь, прежде всего, с военно-промышленным комплексом и государственным оборонзаказом, то сегодня мы говорим о том, что Росатом поворачивается лицом и к другим участникам экономики и компаниям, которые работают в разных областях», — прокомментировал Абелев.

Второй важный локальный момент заключается в том, что начала формироваться собственная минерально-сырьевая база редкоземельных металлов — литий и германий, что даёт снижение импортозависимости по редким металлам, отметил он. Таким образом, через четыре-пять лет Россия сможет снизить свою импортозависимость от редкоземельных металлов до 20−25% (сейчас она составляет 55−60%).

«Доля выработки энергии атомными станциями добралась до отметки в 1/5 от всего объема вырабатываемой энергии. Ещё 10−12 лет назад речь шла о 10−12%. Причем доля атомной энергетики в европейской части страны добралась уже почти до одной трети (чуть более 30%), а 10−12 лет назад это было 25%. В то время как северо-западном регионе, где концентрируется большая доля атомных мощностей, эта цифра достигла почти 40%», — продолжил эксперт, напомнив, что Росатом — вторая в мире компания по объему мощностей, больше него только французская EDF.

Говоря о прогнозах на 2021 год, аналитик предположил, что Росатом продолжит повышать выработку на АЭС в абсолютном выражении и долю атомной генерации в энергобалансе.

«Не забудут атомщики и про расширение портфеля зарубежных проектов (к концу 2019 года речь шла о 35 блоках) и фабрикацию ядерного топлива. На этом рынке мы занимаем приличную долю. И, естественно, речь будет идти об увеличении перевозки грузов по Севморпути, в 2019 году перевезли около 30 млн тонн грузов, а в этом году цифры будут немного побольше. Наконец, в целях — увеличение числа строящихся блоков за рубежом, если удастся довести их число до 40 — 42, будет очень неплохо», — прокомментировал Олег Абелев.