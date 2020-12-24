Сеул, , 13:55 — REGNUM В ноябре 2020 года в Южной Корее зафиксировали рост числа сделок купли-продажи жилой недвижимости. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта.

Согласно опубликованным данным, в прошлом месяце количество сделок по продаже недвижимости увеличилось на 25,9%, до 116 758.

Известно, что число сделок в Сеуле сократилось на 5,1%, однако в провинциях, напротив, увеличилось на 48,7%.

В частности, число сделок в Ульсане выросло на 105,5%, в Пусане — на 95,4%, в провинции Кёнсан-Намдо — на 86%.

Между тем, в ноябре текущего года в Южной Корее было заключено 173 578 сделок по аренде жилой недвижимости, что на 0,4% больше, чем в октябре.