Москва, , 13:45 — REGNUM Одним из главных внутренних источников экономического роста России является потребительская активность населения, улучшения которой нельзя добиться без стабильного роста реальных располагаемых доходов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 декабря заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко. Так он прокомментировал заявление первого заместителя председателя правительства России Андрея Белоусова, по словам которого в ближайшие три-четыре года нужно обновить модель экономики РФ и найти новые источники роста.

«Российская экономика действительно требует изменений ее структуры, — сказал Чередниченко. — Необходимо повысить инвестиционную привлекательность внутреннего российского рынка. Необходимо сделать акцент на защите инвестиций, прав собственности, усилить поддержку некрупного (микро-, малого и среднего бизнеса). Важным катализатором экономического роста выступает потребительская активность населения, а рост этой составляющей невозможен без стабильного роста реальных располагаемых доходов населения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Делягин заявил, что для того, чтобы обновить модель российской экономики и найти источники внутреннего роста, властям РФ нужно изменить функционал государства, которое сейчас нацелено на разграбление советского наследства.

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