Санкт-Петербург, , 14:09 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга разработали масштабные меры поддержки пострадавшей от пандемии туристической и гостиничной индустрии города общим объемом в 3,66 млрд рублей. Они уже получили одобрение со стороны федеральной власти. Об этом 24 декабря сообщили в Смольном.

Санкт-Петербург, декабрь 2020 года Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, в 2020 году туристический поток в Петербург сократился в пять раз к уровню 2019 года.

Основная цель предпринимаемых властями города усилий — сохранение инфраструктурной базы отрасли, прежде всего гостиничной, с последующим восстановлением туристического потока в Северную столицу после ослабления пандемии и связанных с нею ограничений.

Для поддержки туротрасли комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга подготовил предложения по новым налоговым льготам. В их числе, в частности, освобождение в 2020 и 2021 году гостиниц, туристических компаний, санаторно-курортных, транспортных организаций от уплаты ряда региональных налогов.

«Главным и важнейшим для города условием получения льгот, предусмотренных поправками, является сохранение занятости и профессиональных кадров в туристической сфере», — пояснил глава комитета Сергей Корнеев.

Предпринимаемые Санкт-Петербургом меры нашли полное понимание и поддержку со стороны Ростуризма.

«Помимо федеральных инструментов, очень важны региональные меры поддержки, создание условий для восстановления туризма на местах. И в этом контексте считаю решение об освобождении туротрасли от ключевых региональных налогов на два года — беспрецедентным. Такие шаги поддержат бизнес в тяжелой ситуации, позволят сохранить занятость и доходы сотен тысяч людей», — заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

В качестве федеральной помощи 15 петербургских туристических организаций, поддержанных комитетом по развитию туризма, получили гранты Ростуризма на общую сумму 40 млн рублей.

В Смольном залогом восстановления сферы туризма в городе считают информационную кампанию по привлечению внимания к Санкт-Петербургу. С этой целью разрабатывается и реализуется программа «Новая культурная и туристская география Санкт-Петербурга». Город участвует в развитии программы «Серебряное ожерелье России» в качестве трэвел-хаба. Также большие надежды возлагаются на запуск в 2021 году механизма единой электронной визы для посещения России, что дополнительно привлечет иностранных гостей в Петербург.

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