Владикавказ, , 13:34 — REGNUM В Северной Осетии в 2021 году начнется строительство нового терминала в аэропорту «Владикавказ». Он будет предназначен для приема рейсов внутренних авиалиний. Его строительство обойдется в сумму около 1,6 млрд рублей.

Финансирование проекта осуществляет компания «Новапорт», а его реализацию — московская компания «Спектрум-холдинг». Ранее она уже строила и реконструировала объекты в другом северокавказском аэропорту «Минеральные Воды», а также в Новосибирске, Перми и Калининграде. Сроком окончания строительства терминала станет конец 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Северной Осетии также начнется строительство пограничного автомобильного пункта пропуска «Верхний Ларс» на границе с Грузией.