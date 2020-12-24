Москва, , 13:11 — REGNUM Самые популярные машины по итогам ноября 2020 года в федеральных округах России перечислили специалисты агентства «Автостат».

Отмечается, что по итогам ноября 2020 года Lada Granta стала самым продаваемым автомобилем на российском авторынке. При этом Granta возглавила рейтинги самых популярных машин только в четырех из восьми округов России — в Поволжье, на Северном Кавказе, Урале и Юге.

Еще в двух округах — в Северо-Западном и Сибирском — лидером продаж в ноябре стал корейский кроссовер Hyundai Cretа.

В ЦФО первенство принадлежит ещё одной корейской модели — KIA Rio, а вот на Дальнем Востоке наибольшей популярностью пользуется кроссовер Toyota RAV4.

Напомним, модели Datsun возглавили рейтинг самых бюджетных иномарок на авторынке РФ.

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