Махачкала, , 13:09 — REGNUM Частный космодром может появиться в Дагестане к 2025 году. Предлагается, что площадка будет использоваться для запуска сверхлегких ракет, пишет 24 декабря ТАСС.

Соглашение о строительстве в Дагестане первого частного космопорта «Европа» заключила российская космическая компания Success Rockets («Успешные ракеты»), партнером выступила «Корпорация развития Дагестана». Объем инвестиций в проект составит 600 млн рублей.

Космодром будет возведен в северной части Дагестана к 2025 году, строительство планируется начать осенью 2021 года. На площадке разместят две пусковые установки, испытательный полигон, центр управления полетами, комплекс по производству ракет, аэродром, а также гостиницу для работников и туристов.

В компании убеждены, что появление космодрома увеличит в Дагестане количество высокотехнологичных производств, рабочих мест, а также обеспечит развитие туристического направления региона.

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