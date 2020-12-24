Москва, , 13:09 — REGNUM Цены на нефть марки Brent 24 декабря растут на 0,9%, достигнув отметки в $51,50 за баррель. 23 декабря они преодолели психологический рубеж в $50, что могло ознаменовать завершение коррекции и начало нового импульса вверх с шансами на продление восходящего тренда к новым максимумам с марта 2020 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Улучшение технической картины произошло, несмотря на сохранение неоднозначного фундаментального фона.

Оптимисты могут точно записать в актив отчет от минэнерго США, который показал сокращение запасов сырой нефти (0,5 млн баррелей), бензина (1,1 млн баррелей) и дистиллятов (2,3 млн баррелей), что выглядит неожиданным на фоне рекомендаций населению ограничить поездки из-за непростой эпидемиологической ситуации и неопределенности с новым «более заразным» штаммом коронавируса из Великобритании. Подобные данные были поддержаны сокращением пособий по безработице.

С другой стороны, темпы вакцинации в США (сейчас уже провакцинировано 1 млн человек) недостаточны для выполнения озвученной властями цели в 20 млн до конца года. Остается в «подвешенном состоянии» принятие пакета стимулов.

Инициативу президента США Дональда Трампа по повышению размера прямых выплат населению с $600 до $2000 поддержали демократы, но неизвестно как к ней отнесутся республиканцы в верхней палате Конгресса США, лидер которых Митч Макконнелл ранее настаивал на общем размера фискальных мер в $500 млрд против согласованного $892 млрд., который теперь должен вырасти еще больше.

Также пока нет точки в вопросах, связанных с Brexit. Накануне британские СМИ сообщили о достижении принципиальной договоренности между Лондоном и Брюсселем по разделу вод и переходу к согласованию последних штрихов в тексте соглашения, однако в четверг журналисты вновь вынуждены констатировать, что переговоры продолжаются.

Сегодня западные трейдеры начинают готовиться к Рождеству. В США, Великобритании и Франции — короткий торговый день, в Германии и ряде других стран — выходной. Помимо выступления премьера Великобритании Бориса Джонсона по поводу Brexit других событий не ожидается.

Торговая активность заметно сократится и вернется в чуть более активное русло уже после выходных. С технической точки зрения цены на нефть марки Brent сделали заявку на движение к верхней границе ценового диапазона $46−54», — считает эксперт.

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