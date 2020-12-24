Москва, , 13:02 — REGNUM Активность торгов на отечественном валютном рынке 24 декабря минимальная. Это связано с тем, что на мировых финансовых рынках сегодня будут отсутствовать игроки из Европы, США, Великобритании и ряда других стран, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«С 24 декабря в этих странах начинают отмечать Рождество. Стоит отметить, что 25 декабря торгов также не будет.

Значимых направленных движений ожидать сегодня больше не стоит. Валютная пара доллар/рубль уже отыграла оптимизм, связанный с налоговым периодом.

В этот раз пик налогового периода придется на 25 декабря. В казну корпорации уплатят: НДС, НДПИ и акцизы.

Технически пара доллар/рубль обновила минимум прошлого дня — 74,72, однако для дальнейшего снижения стимулов закономерно не нашлось.

До конца недели валютная пара доллар/рубль, скорее всего, проведет в районе отметки 75», — считает эксперт.

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