Москва, , 12:49 — REGNUM Высказывание вице-премьера РФ Татьяны Голиковой о том, что в России к 2030 году количество бедных должно уменьшиться на 9,6 млн человек, трудно воспринимать всерьез. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 декабря заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов.

«Такие заявления всегда направленны в далекое будущее. Они, как правило, забываются очень быстро. Остается лишь ощущение, что у власти есть стратегический план, что она строит долгосрочные прогнозы и знает, как развивать страну. Уже много лет в РФ возникают самые разные долгосрочные стратегии развития. Каждый раз нам предлагают подождать 10 лет, а то и больше, до того момента, как будут достигнуты какие-то успехи. Нам уже обещали двукратный рост доходов населения и снижение бедности. Но доходы снизились, а не выросли. Поэтому всерьез такие заявления воспринимать бессмысленно», — сказал Комолов.

По его словам, члены правительства и некоторые экономисты очень часто просто экстраполируют имеющиеся тенденции на будущее.

«Например, брали рост 2000-х годов и полагали, что Россия и дальше будет 50 лет расти такими же темпами. Конечно, так это не работает. Есть много факторов неопределенности. Россия находится в системной стагнации. Факторов роста нет. И поэтому нет оснований для позитивных и долгосрочных прогнозов», — сказал Комолов.

Как полагает экономист, для того чтобы действительно бороться с бедностью и снижать долю населения, живущего на сверхнизкие доходы, нужна соответствующая распределительная политика — распределение доходов от сверхбогатого меньшинства к основной части трудящегося населения. В частности, через повышение социальных пособий.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Голикова сказала, что уровень бедности в России к 2030 году должен снизиться почти в два раза по сравнению с 2017 годом.

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