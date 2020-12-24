Москва, , 12:46 — REGNUM Министерство промышленности и торговли России подготовило проекты адресованных широкому кругу государственных компаний директив по выполнению квот на закупки российской продукции. Об этом 24 декабря сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

Отмечается, что документ подготовлен по поручениям президента России Владимира Путина и курирующего промышленность вице-премьера РФ Юрия Борисова, инициировавшего введение квот в госзаказ.

Проект предполагает, что директивы распространятся на госкомпании с долей участия государства свыше 50%, а также на дочерние общества таких компаний. Минимальная доля закупок будет рассчитываться от их общего годового объема по каждой конкретной товарной позиции.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что одна из проблем, которая мешает властям РФ успешно реализовать политику импортозамещения, заключается в том, что лучшие заводы и фабрики проданы иностранным компаниям, для которых важнее наладить экспорт своей продукции.

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