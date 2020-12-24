Москва, , 12:19 — REGNUM Платформа «Умный город», разработанная в Росатоме, поможет муниципалитетам и горожанам в преодолении последствий пандемии. Об этом в интервью ИА REGNUM рассказала Ксения Сухотина, генеральный директор АО «Русатом Инфраструктурные решения» — компании Росатома, которая является разработчиком и оператором проектов «Умный город».

«В условиях пандемических ограничений сервисы «Умного города» помогают развивать взаимодействие между муниципалитетом, жителями и бизнесом, повышают эффективность управления городом и оптимизируют потребление энергоресурсов. Система постоянно развивается, появляются дополнительные сервисы, новые решения. Мы видим в наших сервисах надежных помощников в преодолении последствий пандемии, дальнейшем развитии городов и создании новых точек роста», — рассказала Сухотина.

«Умный город» Росатома — это цифровая платформа и набор сервисов для горожан и муниципалитета, которые позволяют эффективно управлять городской инфраструктурой и обеспечивать взаимодействие между городскими сообществами. Жители города могут в режиме онлайн отслеживать работу транспорта, оплачивать услуги муниципальных учреждений, школьное питание, записываться в поликлинику, детские досуговые и спортивные центры и так далее. Также «Умный город» позволяет оперативно в режиме онлайн подать обращение в муниципалитет, отследить ход выполнения и получить обратную связь.

В 2020 году платформа «Умный город» была запущена в промышленную эксплуатацию в 11 городах присутствия Росатома, в 7 городах система находится в режиме тестовой работы. С сентября 2020 года сервисы «Умного города» также заработали в городе Усолье-Сибирском Иркутской области, где в соответствии с поручением президента Владимира Путина Росатом занимается рекультивацией территории Усольского производственного объединения «Химпром». Проект станет частью комплексной программы социально-экономического развития города.

Платформа «Умный город» дает широкий спектр возможностей по улучшению городской среды. В частности, служебные модули позволяют в режиме онлайн контролировать уборку улиц, работу муниципального транспорта, коммунальных служб. Действует система интеллектуального учета потребления коммунальных ресурсов и накопления твердых бытовых отходов. В детских садах и школах устанавливаются датчики, фиксирующие потребление воды, тепла, электроэнергии. Благодаря круглосуточному мониторингу удается экономить больше 20% от ранее потребляемого объема ресурсов. Также поэтапно внедряется автоматизированная система управления дорожным движением, позволяющая выстраивать управление дорожной инфраструктурой в зависимости от трафика и загруженности улиц.

В наиболее полной форме система «Умный город» развернута в атомграде Сарове Нижегородской области и городе-курорте Железноводске Ставропольского края. Саров — первый «умный» город Росатома, опытная эксплуатация системы началась с июня 2018 года, с января 2019 года идет промышленная эксплуатация. В Сарове работают более 40 цифровых сервисов, их количество растет вместе с потребностями администрации и запросами горожан. В частности, в этом году по просьбе городского Общества инвалидов на платформе «Умный Саров» появился модуль «Обеспечение мобильности». На карте отображаются объекты и участки города, оборудованные по правилам доступной среды: пандусы, съезды, кнопки, звуковые сигналы, тактильные поверхности и так далее. Доступность объектов и тротуаров города отмечена цветом. Люди с ограничением возможностей по здоровью теперь могут составить себе маршрут для самостоятельного посещения учреждений или определить, на каких участках им потребуется помощь. Есть и кнопка «Пожаловаться» — можно просигнализировать властям о проблемах с обеспечением мобильности.

Осенью появился служебный модуль, позволяющий дистанционно управлять светофорами в зависимости от дорожной ситуации, перераспределять транспортные потоки на менее загруженные участки и принимать оперативные меры в случае чрезвычайных ситуаций.

Пример Сарова показывает, что скорость взаимодействия горожан с различными службами возрастает кратно. Например, время исполнения работ по большинству обращений граждан сократилось в четыре раза, а время оперативного реагирования на аварии и сбои в работе коммунальных служб — в десять. По оценке администрации города, эффект от внедрения системы «Умный Саров» в 2019 году составил 90 млн руб.

Внедрение цифровых технологий в Железноводске было начато в конце 2019 года, этой весной завершилось формирование инфраструктуры проекта. Уникальным решением для Железноводска стало создание цифровой туристической инфраструктуры. В результате на одной цифровой платформе объединены и работа муниципалитета, и сервисы для горожан, и туристические сервисы — в общей сложности 39 модулей. Сегодня это позволяет курорту оказывать услуги очень высокого уровня и на основе анализа данных с высокой точностью определять направления своего дальнейшего развития. Проект занял первое место во всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Умный город», сейчас наработки Железноводска тиражируются на другие города Ставрополья.

В январе 2020 года проекты «Умный Саров» и «Умный Железноводск» были представлены президенту РФ Владимиру Путину на заседании Совета по развитию местного самоуправления. По итогам совета губернаторам регионов и главам городов было рекомендовано «изучить лучшие практики использования цифровых платформ, в том числе цифровой платформы «Умный Саров», в целях внедрения технологии «Умный город» на территориях субъектов Российской Федерации».

В ноябре 2020 года в Мурманской области введен в эксплуатацию Центр управления регионом, созданный при участии госкорпорации «Росатом». Он включает в себя уникальный комплекс информационно-аналитических систем, объединенных на единой цифровой платформе. Комплекс обеспечивает работу регионального правительства: сбор и анализ информации, взаимодействие с жителями и бизнесом, повышение инвестиционной и туристической привлекательности области.

В целом в общей сложности в 2020 году различными сервисами «Умного города» Росатома активно пользовались более 300 тыс. человек.