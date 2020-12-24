Москва, , 12:10 — REGNUM Для того, чтобы обновить модель российской экономики и найти источники внутреннего роста, властям РФ нужно изменить функционал государства, которое сейчас нацелено на разграбление советского наследства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 декабря заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал заявление первого заместителя председателя правительства России Андрея Белоусова о том, что РФ нужно обновить модель экономики и найти новые источники роста.

«Нужно изменить функционал государства, которое сейчас нацелено на разграбление советского наследства. Это наследство заканчивается. И люди вроде Белоусова это понимают, — сказал Делягин. — И говорят, что надо переходить к созиданию. Но есть огромный слой новых блатных феодалов и новых дворян, который должен уйти в небытие. А он уходить в небытие не захочет. А с содержательной точки зрения всё элементарно. Нужна комплексная модернизация инфраструктуры. Для этого нужно ограничить произвол монополий и все направления непроизводительного расточения ресурсов. Нужно ограничить финансовые спекуляции и ввести разумный протекционизм. Нужно обеспечить сохранение и воспроизводство рабочей силы и гарантировать реальный прожиточный минимум».

Кроме того, как пояснил Делягин, нужно «превратить здравозахоронение обратно в здравоохранение», а образование из инструмента «дебилизации людей» в инструмент созидания нации.

«Но пока все усилия государства направлены в строго противоположную сторону», — сказал Делягин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Андрей Колганов заявил, что если власти РФ хотят обновить модель экономики и обеспечить ее рост, то им придется изменить бюджетно-налоговую систему.

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