Москва, , 12:12 — REGNUM Дилеры британского автопроизводителя Jaguar Land Rover начали приём заказов на модернизированный кроссовер Range Rover Velar. Об этом сообщается на сайте компании.

У покупателей обновлённые кроссоверы появятся не ранее весны 2021 года. Официальная премьера модернизированного Range Rover Velar прошла ещё в сентябре нынешнего года.

Экстерьер автомобиля не изменился. Новшества коснулись только салона и моторной гаммы автомобиля. Внутри машины автопроизводители установили новый руль, селектор автоматической коробки передач, мультимедийную систему Pivi (в базовых версиях) или Pivi Pro (опционально). Кроме того, рестайлинговая модель оснащена системой очистки воздуха и комплексом активного шумоподавления.

Линейка двигателей авто состоит из четырёх турбомоторов Ingenium. Из них два четырехцилиндровых силовых агрегата объёмом два литра имеют мощность 199 л. с. и 249 л. с., а ещё два мотора объёмои три литра выдают 300 и 400 лошадей. Все эти агрегаты имеют восьмискоростную автоматическую трансмиссию и привод 4×4.

Ранее компания Jaguar к 60-летнему юбилею спорткара E-Type выпустила спецверсию под названием F-Type Heritage 60 Edition. В общей сложности будет собрано 60 единиц новинки в кузовах купе и родстер. Начальная комплектация авто будет стоить 122,5 тыс. фунтов стерлингов (порядка 12 млн рублей).

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