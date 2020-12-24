Москва, , 12:00 — REGNUM За 11 месяцев 2020 года в Москве фармпроизводители реализовали продукцию на 150 млрд рублей. Об этом 24 декабря сообщил вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

По его словам, рост составил порядка 32%.

«Рост производства фармацевтической продукции обусловлен в том числе влиянием пандемии и увеличенным спросом на лекарственные средства», — сказал Ефимов.

Вице-мэр отметил, что в России в общем объёме отгруженной продукции предприятий отрасли доля московских производителей составляет 26%.