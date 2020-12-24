Нью-Йорк, США, , 11:54 — REGNUM Состояние глав многих фармацевтических компаний и инвесторов в сфере здравоохранения, занимающихся разработкой вакцин и препаратов от COVID-19 и поставками медицинского оборудования, за время пандемии коронавирусной инфекции значительно увеличилось. Об этом свидетельствует новый рейтинг миллиардеров, опубликованный журналом Forbes.

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Так, в число 50 новых миллиардеров в области здравоохранения вошли главы германской биотехнологической компании BioNTech и американской компании Moderna, которые разработали вакцины от коронавируса, Угур Шахин и Стефан Бансель. Их состояние оценивается в $4,2 млрд и $4,1 млрд соответственно.

В список также попали бывшая жена председателя правления компании Shenzhen Kangtai Biological Products, которая является одним из ведущих производителей вакцин в Китае, Юань Липин с состоянием $4,1 млрд.

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Также в рейтинг новоиспеченных миллиардеров включены ряд глав компаний и инвесторов из Китая, Италии, Индии, Канады, Швейцарии, Гонконга, Дании.

Как сообщало ИА REGNUM, пандемия и политические события не помешали обогатиться и богатейшим людям мира. По данным американского журнала Forbes, в общей сложности состояние более 2200 миллиардеров в мире с начала 2020 года выросло на $1,9 трлн и достигло $11,4 трлн — это на 20% больше, чем их совокупное состояние на конец прошлого года.