Душанбе, , 11:52 — REGNUM В Таджикистане пандемия коронавируса привела к увеличению доли населения, находящегося за чертой бедности. Это следует из доклада Всемирного банка, посвященного экономическому развитию республики осенью 2020 года.

По данным банка, по итогам 2020 года рост валового внутреннего продукта (ВВП) в Таджикистане замедлится до 2,2%, в 2021 году — до 3,5%, в 2022 году — до 5,5%.

Специалисты Всемирного банка считают, что на увеличение бедности в Таджикистане повлияло замедление роста ВВП, а также уменьшение денежных переводов мигрантов.

Кроме того, пандемия коронавируса оказала существенное давление на социальную сферу и привела к значительному дефициту бюджета. Наибольший вклад в рост экономики в 2020 году внесли сельское хозяйство и промышленность.

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