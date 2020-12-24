Москва, , 11:51 — REGNUM В программу туристического кешбэка может быть включен весь российский санаторно-курортный комплекс, сообщила 24 декабря глава Ростуризма Зарина Догузова.

«У нас было и остается предложение включить санаторно-курортный комплекс, санатории всей страны в программу туристического кешбэка», — сказала она в интервью ТАСС.

Догузова отметила, что в 2020 году удалось включить только те санатории, которые прошли классификацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что среди всех мер поддержки, которыми могли воспользоваться представители туристической отрасли, эффективными и востребованными оказались только три.

Читайте подробнее: В АТОР назвали самую эффективную меру поддержки туристической отрасли