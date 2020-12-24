Ходжент, Таджикистан, , 11:39 — REGNUM Символическая церемония запуска газопровода из Узбекистана состоялась в таджикистанском Ходженте, сообщает издание SugdNews.

Стоимость одного кубометра газа для промышленных предприятий города составит 2 сомони (13,2 рубля). Отмечается, что при подключении газа предприятия могут значительно сэкономит на топливе.

В ЗАО «Сугдиёнгаз» сообщили, что сначала газ получат промышленные предприятия города, после чего начнутся работы по подключению населения.

Напомним, Узбекистан прекратил поставки газа в соседний Таджикистан в 2012 году, когда страны переживали напряженный период в отношениях. В сентябре поставки газа возобновились.