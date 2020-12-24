Москва, , 11:32 — REGNUM Компания KIA получила в России Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на обновлённый Kia Stinger. Документ размещен в базе Роспатента.

В моторную линейку обновлённого Kia Stinger входят два мотора: двухлитровый T-GDi с двойным турбонаддувом производительностью 197 л. с. и агрегат T-GDi объёмом 3,3 л с двойным турбонаддувом мощностью 370 л. с.

В качестве трансмиссии модель получит восьмиступенчатый «автомат». Кроме того, модернизированный Stinger будет оснащаться системой динамического полного привода.

Также обновленная модель получила новую светодиодную оптику, поворотники, увеличенный диффузор, широкие патрубки выхлопа и новые дизайнерские диски на 18 или 19 дюймов.

Появится на российском авторынке новый Stinger в 2021 году.

Ранее стало известно, что компания Kia сертифицировала в России новый минивэн Carnival.

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