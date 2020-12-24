Москва, , 11:18 — REGNUM Если власти РФ хотят обновить экономическую модель экономики и обеспечить ее рост, то им придется изменить бюджетно-налоговую систему. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 декабря заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал высказывание первого заместителя председателя правительства России Андрея Белоусова о том, что РФ надо обновить экономическую модель.

«Тогда придется менять бюджетно-налоговую систему. Очень хорошо, когда она сохраняет стабильность и предсказуемость. Но в условиях, когда приходится сталкиваться с проблемами чрезвычайного характера, меры для решения этих проблем тоже приходится применять чрезвычайные. И поэтому придется пожертвовать стабильностью бюджетно-налоговой системы в пользу глубокого налогового маневра, — сказал Колганов. — В чем он может заключаться? Повышать налоги на бизнес — это значит оказывать дестимулирующее воздействие. Единственный источник для увеличения бюджетных доходов — это повышение налогов на личные доходы. У нас налоги на личные доходы играют скромную роль в структуре бюджета, в то время как во все развитых странах они находятся на первом или на втором месте как источник пополнения бюджета».

Как пояснил Колганов, речь идет о пресловутом прогрессивном подоходном налоге, который используют все развитые страны.

«У нас, к сожалению, на возможность введения нормальной прогрессивной шкалы налогообложения очень многие смотрят как на начало апокалипсиса», — констатировал Колганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов объяснил, что оживить экономику РФ могут крупные и широкомасштабные госзаказы.

Читайте ранее в этом сюжете: Оживить экономику РФ могут крупные, широкомасштабные госзаказы – экономист

Читайте развитие сюжета: Белоусов понимает, что советское наследство заканчивается – Делягин