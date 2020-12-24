Бишкек, , 11:16 — REGNUM По итогам января—октября 2020 года Киргизия экспортировала 61,5 тыс. литров пива, сообщили в национальном статистическом комитете республики.

Стоимость экспорта за отчетный период составила 2,2 млн сомов ($26,4 тыс.). На долю Китая приходится 53% от общего объема экспорта, на долю России — 29%, Таджикистана — 18%.

За десять месяцев 2019 года Киргизия экспортировала 79,3 тыс. литров пива стоимостью 3,5 млн сомов ($42 тыс.). Таким образом, экспорт этого товара в 2020 году в физическом выражении сократился на 22%, в стоимостном — на 37%.

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