Москва, , 11:16 — REGNUM Обновление экономической модели РФ подразумевает в первую очередь активную промышленную политику. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 декабря заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал высказывание первого заместителя председателя правительства России Андрея Белоусова о необходимости обновления модели российской экономики.

«Нужна активная промышленная политика. Нужна политика, которая занималась бы поощрением роста в тех секторах экономики, которые нужно продвинуть вперед. Им нужны соответствующие экономические рычаги. Правительство РФ, если что-то и пыталось подталкивать, то в режиме ручного управления. В разовом порядке. Эта политика срабатывала только в оборонной промышленности. Там оно применяло такие методы, которые не распространяло на остальную экономику, например широкомасштабные государственные заказы», — сказал экономист.

По его мнению, широкомасштабный госзаказ должен стать доступен и для других секторов экономики, которые могут обеспечить рост.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов заявил о необходимости восстановления в РФ машиностроения.

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