Москва, , 11:12 — REGNUM Одна из основных проблем российской экономики — это действительно отсутствие серьезных драйверов экономического роста. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 декабря заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал заявление первого заместителя председателя правительства России Андрея Белоусова о том, что РФ нужно обновить модель экономики и найти новые источники роста.

«В современной экономике этих драйверов известно не так много. Во-первых, это может быть чисто количественное наращивание капитальных вложений, увеличение количества новых предприятий, расширение занятости населения, — сказал Колганов. — Но здесь перед нами стоят определенные объективные ограничения, связанные в том числе и с демографической ситуацией. То есть пойти по пути экстенсивного развития экономики — воспроизводить ее на прежнем уровне, но в большем масштабе, мы уже не можем. Мы не можем этого делать уже давно. Еще с советских времен».

Второй путь — это технологическое обновление производств, интенсивный путь развития.

«Повышение производительности труда за счет новых технологий. РФ сейчас находится в положении страны, для которой этот путь как раз открыт. По той простой причине, что мы в технологическом развитии откатились назад по сравнению с советским периодом. У нас была примитивизирована структура экономики. Мы уронили высокотехнологическое производство», — сказал Колганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Белоусов заявил, что в рамках поставленной перед правительством задачи по развитию отдельных технологических направлений уже заключены все необходимые контракты.

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