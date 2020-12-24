Нижний Новгород, , 11:10 — REGNUM Государственная корпорация «ВЭБ.РФ» потребовала с компании «Евроцемент груп» более 717 млн рублей. Соответствующий иск подан в нижегородский арбитраж, но пока не принят к производству, передаёт ИА REGNUM.

Цемент

Исковое заявление к АО «Евроцемент груп» было подано 23 декабря 2020 года. Сумма исковых требований — 717 323 056,38 рубля. Третьим лицом в деле выступает АО «Мордовцемент», которое также входит в группу «Евроцемент».

Напомним, ранее «ВЭБ.РФ» обращалось с банкротным иском к «Мордовцементу», но в июне 2020 года суд вернул заявление истцу, указав на включение «Евроцемент груп» в список компаний, попадающих под действие моратория на возбуждение дел о банкротстве. Корпорация попыталась обжаловать возврат заявления, но в декабре 2020 года вышестоящая инстанция отклонила жалобу. В качестве обоснования иска госкорпорация заявила долг по кредиту в размере 6187 480 821 рубля.

Напомним, в августе 2020 года к крупнейшему производителю цемента в РФ, который был включён в список системообразующих предприятий, — АО «Евроцемент груп» были поданы сразу два иска на общую сумму более 22 млрд рублей. Сбербанк по одному из исков потребовал более 21,7 млрд рублей, а «Интеза банк» — около 0,6 млрд рублей. Первое дело планируют рассмотреть 26 января 2021 года, а второе — 19 февраля 2021 года. Также в августе Сбербанк подал иск к АО «Евроцемент груп» на сумму свыше 11,717 млрд рублей. Его рассмотрят 21 января 2021 года.

Должник-рекордсмен: банки требуют с цементного гиганта 22 миллиарда