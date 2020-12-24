Уфа, , 11:19 — REGNUM Башкирия вошла в топ-3 субъектов РФ по количеству онлайн-экспортеров eBay. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба государственного комитета Башкирии по внешнеэкономическим связям и конгрессной деятельности.

Отмечается, что регион по итогам 11 месяцев текущего года вошел в топ-3 регионов России с наибольшим количеством продавцов на маркетплейсе еВay.

По словам министра экономического развития и инвестиционной политики Башкирии Рустама Муратова, пандемия коронавируса стала серьезным испытанием для производителей, но при этом показала и новые пути развития экспорта.

Муратов отметил, что онлайн-торговля стала главным трендом этой сферы в текущем году. Производители региона расширили свое присутствие на международных площадках электронной торговли в 12 раз по сравнению с прошлым годом.

По словам председателя госкомитета Башкирии по внешнеэкономическим связям и конгрессной деятельности Маргариты Болычевой, eBay является одной из ведущих площадок розничной торговли на мировом рынке. В 2020 году 40 организаций Башкирии разместили на ней более 19 тысяч товаров.

Читайте ранее в этом сюжете: В Самаре наградили лучших экспортёров региона