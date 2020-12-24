Найроби, , 11:26 — REGNUM Странам Африки необходимо порядка 9 миллиардов долларов США для финансирования достаточного количества вакцин от COVID-19, чтобы остановить пандемию коронавируса на континенте. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление представителя Африканского экспортно-импортного банка (Afreximbank).

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Ипполит Фофак, главный экономист банка, сообщил корреспонденту агентства Reuters, что более серьезной проблемой в текущих условиях глобальной конкуренции является доступ к вакцинам.

Каирский банк и другие финансовые учреждения развития работают с африканскими Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC) для получения вакцин, добавил он. Однако африканские страны не могут конкурировать с более богатыми правительствами, которые обеспечили себе огромные поставки вакцин, сказал он.

«Если вакцины от COVID-19 останутся на рынке, многие развивающиеся страны будут фактически выведены из конкуренции за них, включая Африку», — сказал он.

«Ключевым ограничением является поставка вакцин. Даже если бы Африка располагала 100 миллиардами долларов США, мы не смогли бы получить доступ к достаточному количеству доз», — подчеркнул Фофак.

Он добавил, что африканским странам придется просить у правительств других стран оставшиеся вакцины.

По оценкам представителей Afreximbank, Африке потребуется потратить около $5,8 млрд на закупку вакцин и около $ 3,3 млрд на их доставку для достижения цели вакцинации не менее 60% населения континента, что составляет 1,3 миллиардов человек, начиная с 2021 года.

Часть финансирования будет поступать от COVAX, глобального альянса, возглавляемого Всемирной организацией здравоохранения, который стремится обеспечить справедливый доступ к вакцинам от COVID-19 для бедных стран. В COVAX сообщили на прошлой неделе о соглашениях почти на 2 миллиарда доз, причем первые поставки должны состояться в начале 2021 года, но неясно, сколько из них пойдет в африканские страны.