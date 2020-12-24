Ульяновск, , 10:50 — REGNUM В Ульяновской области в рабочем посёлке Мулловка началась расчистка пруда Красотка, на что из резервного фонда правительства выделено 3 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области.

Ведомством заключён государственный контракт на проведение первого этап работы по экологической реабилитации пруда Красотка, которая будет завершена до конца 2020 года. По словам министра природы Гульнары Рахматулиной, расчищаются иловые осадки, углубляется дно.

На проведение данных работ из резервного фонда областного бюджета выделено 3 млн рублей.

В ведомстве отмечают, что также решается вопрос о расчистке верхней части реки (от пруда Мингулёвский до Красотки) и полного восстановления пруда. В частности, есть замечание Росводресурсов об изъятии трубы в гидротехническом сооружении на пруду, которая используется для сброса сточных вод в реку Сосновку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области разгорелся скандал в связи со сбросами отходов в водный объект в рабочем посёлке Муловка. Был принят комплексный план экологического оздоровления посёлка, который включает четыре основных направления, в том числе, прекращение сбросов сточных вод в пруд Красотка, рекультивацию пострадавшего от прорыва барды леса и всех пяти бардохранилищ.

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