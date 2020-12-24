Санкт-Петербург, , 10:51 — REGNUM Власти Ленинградской области в 2021 году планируют в три этапа увеличить размер минимальной заработной платы в регионе — на 11,3%, до 14,2 тысяч рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 декабря на заседании правительства Ленобласти заявил губернатор Александр Дрозденко.

Он отметил, что им, главой Ленинградской федерации профсоюзов Владимиром Дербиным и президентом Союза промышленников и предпринимателей Ленинградской области Александром Габитовым сегодня было подписано трехстороннее соглашение о минимальном размере заработной платы.

Согласно данному документу, в 2021 году минимальная зарплата в регионе будет повышаться поэтапно: с 1 апреля 2021 года — до 13 000 рублей, с 1 сентября 2021 года — до 13 315 рублей, с 1 декабря 2021 года — до 14 250 рублей.

Отметим, что в 2020 году размер минимальной заработной платы в Ленобласти составляет 12 800 рублей.

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