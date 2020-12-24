Москва, , 10:31 — REGNUM Департамент информационных технологий Москвы объявил многомиллионный тендер, в рамках которого выберут исполнителя на контракт по развитию и сопровождению информационной системы — реестра единых объектов недвижимости. Итоги открытого конкурса подведут 3 февраля 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Москва Иван Шилов © ИА REGNUM

Начальная цена торгов составляет 419 290 430,06 рубля, а размер обеспечения заявки — 4 192 904,3 рубля. Финансирование работ запланировано за счёт средств бюджета столицы.

Срок оказания услуг по контракту — 1060 календарных дней с момента заключения.

За счёт развития системы планируется повысить эффективность, прозрачность управления городским хозяйством, расширить сведения о землях и капитальных объектах. В рамках работ планируется также актуализировать информресурс, аккумулирующий сведения об использовании земель.

Напомним, сам реестр предназначен для обеспечения работы органов власти, использования юридическими и физическими лицам сведений, необходимых для землеустроительной деятельности, управления землями, реализации задач социально-экономического развития, осуществления инвестиционной и иной хозяйственной деятельности.