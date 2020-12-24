Берлин, , 10:32 — REGNUM С конвейера предприятия Volkswagen в немецком городе Дрезден сошёл последний электрокар e-Golf. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В начале 2021 года Volkswagen будет проводить работу по переналаживанию линии на предприятии в Дрездене. Весь процесс переналадки оборудования займёт три недели. Как только в конце января этот процесс будет завершён, на конвейер вместо e-Golf встанет новый электрический ID.3.

Электрокар e-Golf вышел на рынок в 2014 году. Его собирали до лета 2020 года на мощностях предприятия Volkswagen в городе Вольфсбург. В марте 2017 года электрокар также стал собираться на заводе в Дрездене, чтобы удовлетворить растущий спрос на модель.

В общей сложности за весь период производства электрического автомобиля был собран 145 561 экземпляр e-Golf. По данным компании, это авто стало одним из самых продаваемых в Европе электромобилем. Однако самым большим спросом e-Golf пользовался в Норвегии и в Германии.

Ранее дилеры компании Volkswagen в РФ начали приём заказов на новый Polo с опциональным пакетом «Спорт». Он включает в себя легкосплавные колёсные диски Torsby размером 16 дюймов, спортивную решётку радиатора, чёрный спойлер и затемнённые заднии фонари.

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