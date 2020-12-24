Тегеран, , 11:25 — REGNUM 23 декабря на совместной встрече между представителями торгово-промышленных палат Тегерана и Карачи было отмечено, что с открытием второго официального пограничного терминала между Исламской Республикой Иран и Пакистаном обе страны смогут легко устранить препятствия для двусторонней торговли. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В совещании приняли участие высокопоставленные дипломаты двух стран, а также иранские и пакистанские бизнес-эксперты с целью изучения возможностей увеличить объем взаимной торговли до 5 миллиардов долларов. В виртуальной встрече также приняли участие посол Пакистана в Тегеране Рахим Хаят Куреши и генеральный консул Ирана в Карачи Ахмад Мохаммади.

Глава иранской торговой палаты Масуд Хансари, принимавший эту встречу, сослался свою успешную прошлогоднюю поездку в Карачи и встречу с пакистанскими бизнесменами для создания совместного комитета с целью конструктивного и плодотворного обсуждения торговых проблем.

Он отметил, что высокие тарифы и отсутствие банковских отношений между двумя странами являются двумя важными проблемами в продвижении торговых отношений между Ираном и Пакистаном.