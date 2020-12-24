Ташкент, , 10:10 — REGNUM Правительство Узбекистана компенсирует 30% стоимости авиа‑ и железнодорожных билетов для внутренних туристов. Об этом заявил заместитель председателя правительства Азиз Абдухакимов, 24 декабря сообщает издание «Подробно.uz».

Вице-премьер принял участие в церемонии открытия американского отеля Marriott. По его словам, подобная система государственной поддержки действует в различных странах.

В качестве примера Абдухакимов привел Россию, где правительство выделило 15 млрд рублей в качестве субсидий для внутренних поездок.

Ранее государственный комитет по развитию туризма в Узбекистане предложил открыть международный всесезонный горнолыжный курорт «Заамин» в Джизакской области.

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