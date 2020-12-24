Ульяновск, , 10:06 — REGNUM Жительницы Ульяновской области могут бесплатно обучиться основам ведения бизнес-деятельности. Курсы будут проходить в рамках проекта «Академия женского бизнеса», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

В регионе начался прием заявок на участие в образовательном проекте, который начнётся в январе 2021 года. Он предназначен как для действующих предпринимательниц, так и для тех, кто только планирует открыть своё дело.

Занятия будут проходить в онлайн-формате в виде тренинг-интенсивов. Организаторы отмечают, что участницы узнают, как правильно выбрать аудиторию и создать бизнес-план, познакомятся с особенностями рынка и работы с инвесторами. В качестве наставников выступят бизнес-тренеры и известные предприниматели, которые расскажут о современных методах продвижения бизнеса и управлении персоналом, а с начинающими поделятся опытом запуска проекта.

Итогом обучения станет разработка участницами курсов бизнес-планы. Автор лучшего получит сертификат на промо-сопровождение.

Программа проводится в рамках проекта «Академия женского бизнеса», который включён в национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

По словам председателя совета директоров Корпорации развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области Руслана Гайнетдинова, благодаря «Академии женского бизнеса» действующие предпринимательницы могут получить дополнительные знания по развитию бизнеса, а начинающим этот курс даст «задел для успешного старта».

Всего в 2020 году участниками образовательных программ стали более 3 тыс. жителей Ульяновской области. В регионе отмечают, что около четверти участников проектов выходят на открытие своего собственного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, говоря о привлечении инвестиций, выступил за развитие индустриальных парков на территориях предприятий оборонно-промышленного комплекса. С такой инициативой он выступил на национальном промышленном форуме в рамках пленарного заседания «Промышленность и национальные цели развития».

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