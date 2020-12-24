Москва, 24 декабря 2020, 09:57 — REGNUM По итогам ноября 2020 года Nissan X-Trail стал самой продаваемой новой моделью в линейке бренда на российском авторынке. Об этом сообщается на портале «Автостат Инфо».
За месяц в России было приобретено 1732 новых X-Trail, что на 8% меньше, чем год назад.
На втором месте по популярности разместилась модель Nissan Qashqai. Это авто было приобретено в количестве 1631 экземпляра — на 43% меньше уровня годичной давности.
Тройку лидеров замыкает Nissan Terrano. В ноябре текущего года было приобретено 819 экземпляров этой модели, что на 26% меньше продаж за ноябрь прошлого года.
Кроме того, в ноябре 2020 года российские дилеры приобрели 184 кроссовера Nissan Murano и пять электромобилей Nissan Leaf.
Всего за прошлый месяц российские автолюбители приобрели 4382 новые машины Nissan, что на 26% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Напомним, компания Nissan отпраздновала 10-летие выпуска модели электрического Nissan Leaf и продажу пятитысячного экземпляра этого авто.
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